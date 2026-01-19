Ferrarelle Francesco Rosati nuovo Head of Sales Horeca
Ferrarelle Società Benefit ha annunciato la nomina di Francesco Rosati come nuovo Head of Sales Horeca. In questa posizione, Rosati sarà responsabile di consolidare le partnership con i principali clienti, sviluppare il segmento organizzato e rafforzare la presenza nei gruppi consortili Ho. La nomina mira a sostenere la crescita dell’azienda nel settore delle acque minerali, consolidando la presenza nel canale Horeca e migliorando le relazioni con i partner strategici.
Ferrarelle Società Benefit, quarto gruppo italiano a valore e a volume nel settore delle acque minerali, ha annunciato la nomina di Francesco Rosati come nuovo Head of Sales Horeca: avrà la responsabilità di consolidare le partnership con i principali clienti, sviluppare i clienti organizzati e rafforzare il presidio dei gruppi consortili Ho.Re.Ca (Hotellerie-Restaurant-Café). Subentra ad Antonio Marzocchella e riporterà direttamente a Mario Iaccarino, a capo della Direzione Commerciale. Rosati è entrato in Ferrarelle nel 2024 come Area Manager Lazio, ricoprendo poi il ruolo di Region Manager Centro Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Francesco Rosati nuovo responsabile delle vendite fuori sede di Ferrarelle
Francesco Rosati è stato nominato nuovo responsabile delle vendite fuori sede di Ferrarelle. Riporta direttamente alla Direzione commerciale, guidata da Mario Iaccarino, e succede ad Antonio Marzocchella. La sua nomina mira a rafforzare la presenza dell’azienda nel settore delle vendite esterne, contribuendo alla crescita e alla gestione delle relazioni commerciali in questa area strategica.
Leggi anche: Luca Napolitano nuovo Head of Stellantis &You Sales and Services
Francesco Rosati è il nuovo head of sales away from home di Ferrarelle - Ferrarelle Società Benefit annuncia la nomina di Francesco Rosati come Head of Sales Away From Home, ruolo in cui subentra ad Antonio Marzocchella e che prevede il riporto diretto alla Direzione Comme ... foodaffairs.it
Automobilismo. L’alcamese Francesco Dattolo al Campionato Italiano Sport Prototipi La notizia nei commenti #automobilismo#GiovaniCampioni#alcamo#notizie - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.