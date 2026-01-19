ferrarelle francesco rosati nuovo head of sales horeca

Ferrarelle Società Benefit ha annunciato la nomina di Francesco Rosati come nuovo Head of Sales Horeca. In questa posizione, Rosati sarà responsabile di consolidare le partnership con i principali clienti, sviluppare il segmento organizzato e rafforzare la presenza nei gruppi consortili Ho. La nomina mira a sostenere la crescita dell’azienda nel settore delle acque minerali, consolidando la presenza nel canale Horeca e migliorando le relazioni con i partner strategici.

Ferrarelle Società Benefit, quarto gruppo italiano a valore e a volume nel settore delle acque minerali, ha annunciato la nomina di Francesco Rosati come nuovo Head of Sales Horeca: avrà la responsabilità di consolidare le partnership con i principali clienti, sviluppare i clienti organizzati e rafforzare il presidio dei gruppi consortili Ho.Re.Ca (Hotellerie-Restaurant-Café). Subentra ad Antonio Marzocchella e riporterà direttamente a Mario Iaccarino, a capo della Direzione Commerciale. Rosati è entrato in Ferrarelle nel 2024 come Area Manager Lazio, ricoprendo poi il ruolo di Region Manager Centro Italia.

