Ferrara su Vialli | È ancora presente allo Stadium e alla Continassa Mi commuovo ricordando quell’abbraccio

Ferrara ricorda Vialli, sottolineando come il suo spirito sia ancora vivo allo Stadium e alla Continassa. Un ricordo che commuove, evocando l’abbraccio condiviso e il senso di presenza che continua a permeare il cuore della Juventus. Un gesto di affetto e rispetto che testimonia l’importanza di Vialli nel club e nel ricordo di chi lo ha conosciuto.

. Parla l'ex bianconero. (dal nostro inviato Marco Baridon) – Il Teatro Regio ospita una serata benefica dal titolo " My name is Luca-Ballata con Vialli ", serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus. La prima edizione ha avuto luogo a Genova lo scorso anno. Questa seconda tocca Torino e, a tre anni dalla scomparsa, Gianluca Vialli viene ricordato da compagni di squadra, amici e giornalisti. Tra questi ha parlato il suo ex compagno di squadra Ciro Ferrara.

