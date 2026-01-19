Ferrara su Vialli | È ancora presente allo Stadium e alla Continassa Mi commuovo ricordando quell’abbraccio – VIDEO

Da juventusnews24.com 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara ricorda il legame con Vialli, sottolineando come la presenza dello svedese allo Stadium e alla Continassa continui a essere viva nel suo cuore. Un ricordo emozionante di un abbraccio condiviso, testimonianza di un’amicizia profonda e duratura. Questo video ripropone quei momenti, mantenendo vivo il valore di una connessione che va oltre il tempo e lo spazio.

di Marco Baridon Ferrara su Vialli: «È ancora presente allo Stadium e alla Continassa. Mi commuovo ricordando quell’abbraccio». Parla l’ex bianconero. ( inviato al Teatro Regio) –  Il  Teatro Regio  ospita una serata benefica dal titolo “ My name is Luca-Ballata con Vialli ”, serata promossa dalla  Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus. La prima edizione ha avuto luogo a Genova lo scorso anno. Questa seconda tocca Torino e, a  tre anni dalla scomparsa,  Gianluca Vialli viene ricordato da compagni di squadra, amici e giornalisti.  Tra questi ha parlato il suo ex compagno di squadra Ciro  Ferrara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ferrara su vialli 200 ancora presente allo stadium e alla continassa mi commuovo ricordando quell8217abbraccio 8211 video

© Juventusnews24.com - Ferrara su Vialli: «È ancora presente allo Stadium e alla Continassa. Mi commuovo ricordando quell’abbraccio» – VIDEO

Ferrara su Vialli: «È ancora presente allo Stadium e alla Continassa. Mi commuovo ricordando quell’abbraccio»Ferrara ricorda Vialli, sottolineando come il suo spirito sia ancora vivo allo Stadium e alla Continassa.

Si schianta su una Bmw rubata e giura ai poliziotti: «Non so nulla di quell’auto. Mi hanno teletrasportato alla guida gli X-Men» – Il videoUn incidente con una BMW rubata si trasforma in un episodio inaspettato quando il conducente, Calvin Curtis Johnson, si giustifica con humor improbabile, affermando di essere stato teletrasportato dagli X-Men.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Mancini, Buffon e gli eroi della Juve del '96: tutti a Torino per festeggiare Gianluca Vialli - Con queste parole Massimo Mauro ha spiegato lo spirito del secondo atteso appuntamento di “My name is Luca. torinotoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.