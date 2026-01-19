Ferrara su Vialli | È ancora presente allo Stadium e alla Continassa Mi commuovo ricordando quell’abbraccio – VIDEO

Ferrara ricorda il legame con Vialli, sottolineando come la presenza dello svedese allo Stadium e alla Continassa continui a essere viva nel suo cuore. Un ricordo emozionante di un abbraccio condiviso, testimonianza di un’amicizia profonda e duratura. Questo video ripropone quei momenti, mantenendo vivo il valore di una connessione che va oltre il tempo e lo spazio.

di Marco Baridon Ferrara su Vialli: «È ancora presente allo Stadium e alla Continassa. Mi commuovo ricordando quell’abbraccio». Parla l’ex bianconero. ( inviato al Teatro Regio) – Il Teatro Regio ospita una serata benefica dal titolo “ My name is Luca-Ballata con Vialli ”, serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus. La prima edizione ha avuto luogo a Genova lo scorso anno. Questa seconda tocca Torino e, a tre anni dalla scomparsa, Gianluca Vialli viene ricordato da compagni di squadra, amici e giornalisti. Tra questi ha parlato il suo ex compagno di squadra Ciro Ferrara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

