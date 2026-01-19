Ferrara, città ricca di emozioni e ricordi, si lega indissolubilmente a momenti di solidarietà e memoria. Durante una serata al Teatro Regio, si sono uniti sentimenti, risate e ricordi di Luca Vialli, simbolo di forza e umanità. Un abbraccio e un ricordo condiviso hanno celebrato la sua figura, sottolineando l’importanza della solidarietà e della memoria nelle iniziative benefiche dedicate alla ricerca.

Calciomercato Juve, duello con il Napoli: se Mateta resta bloccato, lui diventa il primo obiettivo. Le ultimissime Calciomercato, che colpaccio del Girona! Raggiunto l’accordo con il Barcellona per quel portiere. I dettagli Infortunati Napoli, il dott. Canonico non ci sta: «Spesso si sente parlare alcune persone di preparazione atletica e medicina pur non avendo titoli» Manè svela cosa è successo dopo Senegal Marocco: perché han lasciato il campo e poi sono rientrati! Retroscena clamoroso Xabi Alonso, una squadra a sorpresa lo vuole subito in panchina! L’indiscrezione delle ultime ore ha spiazzato tutti Guehi Manchester City, ora è ufficiale: rinforzo in difesa per i Citizens. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ferrara emoziona: «La prima cosa che mi viene in mente, oltre alle risate e la sua autoironia, è un abbraccio. Vi racconto…»

Leggi anche: Torino, Casadei parla prima del derby: «È il mio primo derby: la prima cosa che mi viene mente è che sarò sommerso dalle emozioni»

Leggi anche: Un racconto musicale che attraversa passato e presente, pieno di atmosfere suggestive. E in cui alcuni pezzi saranno suonati piano e voce: «perché è una cosa che mi emoziona tanto»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ferrara emoziona e ricorda Vialli: «Ci siamo abbracciati prima del rigore di Jugovic, poi siamo caduti a terra con il cuore a mille» - Ferrara emoziona e ricorda Vialli: «Ci siamo abbracciati prima del rigore di Jugovic, poi siamo caduti a terra con il cuore a mille» (inviato al Teatro Regio) – Il Teatro Regio diventa il palcoscenico ... calcionews24.com