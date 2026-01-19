Ferragni Travaglio sul Nove | La sentenza su Pandoro Gate? È la giustizia che vuole il governo quella che salva i colpevoli purché ricchi e potenti

L’intervento di Travaglio sul Nove commenta la sentenza relativa al caso Pandoro Gate, evidenziando come questa rifletta le scelte del governo in materia di giustizia. Secondo l’autore, il sistema giudiziario favorirebbe i colpevoli se appartenenti a élite di potere, ricorrendo a stratagemmi che li proteggono e li presentano come vittime di ingiustizie. Un'analisi che solleva dubbi sulla equità del processo e sulla tutela della legalità.

“La sentenza sul Pandoro Gate dimostra anche quale ‘giustizia’ ha in mente il nostro sgoverno: un sistema che salva i colpevoli, purché potenti, ricchi e famosi, con mille trucchetti, così che possano spacciarsi per innocenti perseguitati”. Così Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi in onda ogni sabato sul Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi, ha commentato il caso di Chiara Ferragni e il pandoro Balocco. Il 14 gennaio infatti il Tribunale di Milano ha prosciolto l’influencer dall’accusa di truffa aggravata per oltre 2 milioni di euro nella vicenda della pubblicità ingannevole legata alla beneficenza e alle vendite del ‘ Pandoro Pink Christmas ‘ di Balocco del Natale 2022 e delle Uova di Pasqua ’21-22 di Dolci Preziosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

