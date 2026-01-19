Ferragni assolta o prosciolta? Cosa cambia tra assoluzione e proscioglimento

Il 14 gennaio 2026, il Tribunale di Milano ha definito il procedimento penale sul caso “Pandorogate”, riguardante Chiara Ferragni e le sue iniziative benefiche legate al Pandoro Pink Christmas e alle uova di Pasqua. Ma qual è la differenza tra assoluzione e proscioglimento? In questa introduzione si chiariscono i termini giuridici e il loro significato nel contesto di questa vicenda.

Il 14 gennaio 2026 il Tribunale di Milano ha chiuso il fronte penale del “Pandorogate”. Il caso di Chiara Ferragni legato alle iniziative benefiche e alle vendite del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Il giudice ha letto una sentenza di non luogo a procedere, che inquadra l’esito come proscioglimento e non come assoluzione. La svolta risiederebbe nella caduta dell’aggravante collegata alla “minorata difesa” dei consumatori, valorizzata dalla Procura in relazione alle modalità di comunicazione online. Venuta meno l’aggravante, la contestazione residua come truffa semplice ha seguito il regime di procedibilità a querela e, dopo accordi con associazioni dei consumatori, risarcimenti e ritiro delle querele, il procedimento si è arrestato per ragioni processuali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli: “Tecnicamente prosciolta, non assolta”

Chiara Ferragni è stata prosciolta nel processo relativo alle accuse di truffa aggravata legate a prodotti come il pandoro Balocco e le uova di Pasqua, come evidenziato da Selvaggia Lucarelli su Instagram. La sentenza distingue tra proscioglimento e assolta, sottolineando la natura tecnica della decisione. Questo caso ha suscitato interesse nel pubblico e nei media, evidenziando le implicazioni legali e mediatiche di figure pubbliche coinvolte in procedimenti giudiziari.

«La sentenza Ferragni? Assoluzione e proscioglimento sono concetti equivalenti, oggi il reato non esiste»

La sentenza Ferragni ha stabilito l’assoluzione e il proscioglimento, confermando che il reato contestato non sussisteva. In attesa delle motivazioni ufficiali, l’avvocato Gian Piero Biancolella analizza il quadro giuridico del caso, spiegando i passaggi chiave, dalla remissione della querela al rilievo della tutela della minorata difesa. Un approfondimento necessario per comprendere i principi applicati e l’esito della vicenda.

