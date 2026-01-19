Fermana e Trodica un pari senza emozioni

La partita tra Fermana e Trodica si è conclusa con un pareggio senza reti, evidenziando un equilibrio tra le due squadre. La sfida, giocata secondo uno schema 3-4-1-2, ha visto entrambe le formazioni impegnate in un confronto sostanzialmente equilibrato. La mancanza di gol sottolinea l’importanza di un’analisi più approfondita sulle strategie adottate e le occasioni create durante l’incontro.

fermana 0 trodica 0 FERMANA (3-4-1-2): Valente; Scanagatta, Kieling, Rodriguez (10’ st Barellini); Lischi, Nunzi (43’ st Morelli), Marin, Malafronte; Barrasso; Cicarevic (30’ st Carmona), Fofi All. Gentilini TRODICA (3-5-2): Baldi; Passalacqua, Cantarini, Ciaramitaro; Spagna (20’ st Cognigni), Costa Ferreira (36’ st Tringali), Marcaccio, Panichelli, Vanzan (20’ st Gobbi); Marchionni (33’ Salvemini), Gigli (20’ st Tardini) All. Buratti Arbitro: Rossomando di Salerno Note: spettatori 1200 circa. Ammoniti Marcaccio, Alisson, Passalacqua Recupero 3 + 5 La grande attesa per lo scontro diretto in vetta all’Eccellenza si risolve senza reti e, di fatto, senza parate dei due portieri che vivono un pomeriggio di riposo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana e Trodica, un pari senza emozioni "Trodica con Vanzan a casa della leader Fermana"

Trodica affronta la Fermana in casa, in una partita importante per il percorso della squadra. Dopo aver dimostrato di poter competere alla pari con la formazione guidata dalla leader, la squadra acquisisce maggiore fiducia per le prossime sfide. La partita rappresenta un momento chiave, ma è ancora presto per considerarla decisiva. È un’occasione per confermare i progressi fatti e continuare a lavorare con attenzione. Leggi anche: Sant’Agostino senza reti. Poche emozioni e un pari Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Fermana e Trodica, un pari senza emozioni - Lo scontro al vertice finisce senza reti e senza parate dei due portieri. ilrestodelcarlino.it

L’atteso big match di giornata si chiude senza reti e senza scossoni in classifica, lasciando tutto invariato nelle zone alte. La Fermana resta al comando, il Trodica mantiene la seconda posizione a quattro punti dai canarini, ma viene raggiunto dal Montecchio, - facebook.com facebook

In Eccellenza, non riesce l'impresa al Trodica nel big match sul campo della capolista Fermana: il match finisce a reti bianca e la squadra di mister Buratti... x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.