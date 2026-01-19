Ferisce la compagna alla testa poi telefona ai carabinieri | L' ho picchiata arrestatemi

Un episodio di violenza domestica si è verificato sabato 17 a Poggio Renatico, dove un uomo di 47 anni ha aggredito la propria compagna, ferendola alla testa. Dopo l’accaduto, l’uomo ha chiamato i carabinieri, dichiarando di averla picchiata e chiedendo di essere arrestato. L’intera vicenda si inserisce in un quadro di relazioni complicate, con conseguenze legali e sociali ancora da chiarire.

E’ allora che i carabinieri sono giunti sul posto, evitando che le conseguenze potessero essere peggiori. Lì, infatti, hanno trovato la donna in lacrime, molto agitata e con una evidente ferita alla testa, che ha confermato di essere stata aggredita fisicamente e verbalmente dal compagno a seguito di una lite scaturita per futili motivi. Ai militari, la vittima ha raccontato che le condotte violente e i maltrattanti dell’uomo andavano avanti da circa tre anni, sin dall’inizio della loro convivenza. Nonostante ciò la signora, fino ad allora, non aveva ancora trovato il coraggio di denunciare quell’uomo che da partner si era trasformato in aguzzino.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

