Fenice con Venezi in concerto a Lucca c' è il no del sindaco Brugnaro

Il concerto di Beatrice Venezi con l’Orchestra del Teatro La Fenice, previsto a Lucca, è stato annullato. Il sindaco Brugnaro ha comunicato che l’evento non si terrà nella città natale della direttrice. La decisione sottolinea la preferenza per altre sedi e modalità di realizzazione dell’iniziativa, senza motivazioni ufficiali che abbiano interessato il pubblico o gli organizzatori.

La proposta era stata lanciata dal teatro della città toscana e aveva trovato la sponda del sovrintendente Colabianchi. Ma per il primo cittadino di Venezia «non è il luogo adatto» per la trasferta ipotizzata Non ci sarà nessun concerto di Beatrice Venezi con l'orchestra della Fenice nella città natale della direttrice, Lucca. L'idea era nata dall'amministratore unico del Teatro del Giglio di Lucca, Giorgio Angelo Lazzarini, come modo per riportare la pace. Aveva trovato l'ok del sovrintendente della Fenice Nicola Colabianchi e del sindaco di Lucca Mario Pardini. Ma non è un'ipotesi in campo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Il concerto per far pace e tornare alla musica: Venezi a Lucca con l’orchestra della Fenice, idea concreta

Il progetto di un concerto a Lucca con l’Orchestra della Fenice diretta da Beatrice Venezi sembra avanzare con concretezza. La proposta mira a promuovere un momento di riavvicinamento alla musica classica, offrendo un’occasione di confronto e dialogo culturale. La realizzazione di questo evento potrebbe rappresentare un passo importante per rafforzare il legame tra la città e il panorama musicale nazionale.

Una spilla contro Beatrice Venezi, la protesta degli orchestrali del Teatro La Fenice al concerto di Capodanno. Brugnaro: «Voglio vederla suonare»

Durante il concerto di Capodanno al Teatro La Fenice di Venezia, gli orchestrali hanno esposto una spilla come forma di protesta contro Beatrice Venezi. La manifestazione, silenziosa e rispettosa, si inserisce nel contesto di una discussione più ampia sulla direzione artistica e le scelte musicali. Il sindaco Brugnaro ha commentato: «Voglio vederla suonare», sottolineando l’attenzione pubblica sulla situazione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Così alla Fenice dirigiamo la protesta - Dai flash mob alle spille, contro Beatrice Venezi ne vedremo (e sentiremo) delle belle. repubblica.it