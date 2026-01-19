Fenerbahce si infiamma la pista Kantè | aggiornamenti importanti nelle ultime ore…Qual è il nodo da sciogliere per l’approdo in Turchia

Il Fenerbahçe continua a seguire con interesse la possibilità di ingaggiare Kantè. Nelle ultime ore sono emersi aggiornamenti significativi, che indicano un progresso nella trattativa. Tuttavia, resta da risolvere un nodo importante che potrebbe influenzare l’esito dell’affare. La situazione rimane in evoluzione e richiede attenzione per comprendere se e quando il trasferimento potrà concretizzarsi.

Calciomercato Napoli: Lucca proposto a questa big italiana nelle ultime ore! Aggiornamenti importanti sull’attaccante

Negli ultimi giorni, Lucca è stato proposto a una delle principali squadre italiane, suscitando attenzione nel mercato. Si tratta di un’operazione che potrebbe influenzare le strategie di mercato del Napoli e delle altre big, con aggiornamenti e sviluppi ancora da definire. Rimanere informati su queste trattative è fondamentale per comprendere le future mosse delle squadre di Serie A.

Maignan Milan: c’è solo un ultimo nodo da sciogliere prima della firma sul rinnovo. Qual è la situazione aggiornata per il suo futuro

Maignan Milan: manca ancora un dettaglio da definire prima di completare il rinnovo contrattuale del portiere francese. La dirigenza rossonera lavora per risolvere l’ultimo aspetto prima di ufficializzare l’accordo. La situazione attuale evidenzia un passo importante verso la conferma del giocatore, considerato elemento chiave per il progetto tecnico del Milan. Restano da chiarire alcuni aspetti finali, ma l’intenzione di proseguire insieme è consolidata.

Il calciomercato della Lazio si infiamma: arriva Ratkov dal Salisburgo, la situazione di Daniel Maldini, Fabbian e Guendouzi - Biancocelesti scatenati: Ratkov sarà l'erede di Castellanos in attacco e c'è l'ok sia di Fabbian che di Maldini. msn.com