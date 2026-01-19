Femminicidio Federica Torzullo | Un delitto efferato con molta cattiveria e il corpo era irriconoscibile

Federica Torzullo è stata vittima di un tragico femminicidio, con evidenti segni di estrema violenza. Claudio Carlomagno, suo marito, è stato arrestato con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere, e attualmente si trova in carcere. Durante l’interrogatorio, ha scelto di non rispondere. La vicenda solleva ancora una volta il tema della violenza di genere e della necessità di interventi efficaci.

Il procuratore ha definito il quadro indiziario «robusto», ma ha precisato che gli accertamenti devono ancora essere completati e non si può escludere l’eventuale coinvolgimento di un complice. Secondo gli inquirenti, il delitto è stato estremamente feroce. Liguori ha sottolineato: «Il corpo non è facile da riconoscere: si è trattato di un omicidio violento. Oltre all’arma bianca è stato utilizzato anche un altro strumento. È stato un delitto efferato, con molta cattiveria». Il decreto di fermo redatto dal pm Pignotti evidenzia dettagli macabri: Carlomagno avrebbe tentato di bruciare il corpo per «ostacolarne il riconoscimento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

