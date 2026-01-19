Femminicidio Federica Torzullo prima notte in carcere per il marito

È stata disposta la prima notte di detenzione per il marito di Federica Torzullo, la donna di 41 anni trovata morta ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si stanno seguendo gli sviluppi delle indagini per chiarire le cause della tragica perdita.

Prima notte in carcere per il marito di Federica Torzullo, la donna di 41 anni trovata morta nelle scorse ore ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Servizio di Barbara Masulli TG2000. Femminicidio di Federica Torzullo: il corpo ritrovato nella ditta del marito. L'uomo portato in carcere. Il corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto oggi, 18 gennaio 2026, nel terreno dell'azienda del marito ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Federica Torzullo, prima notte in cella per il marito "sorvegliato a vista". Claudio Carlomagno non parla, ma il corpo di Federica Torzullo sì: femminicidio "efferato e violento" - Prende sempre più forma quello che è successo ad Anguillara Sabazia la notte fra l'8 e il 9 gennaio.

La procura: «Delitto feroce, il corpo di Federica irriconoscibile» #FedericaTorzullo #ignotox #femminicidio x.com

Femminicidio di Federica Torzullo, il marito non risponde ai pm. Per inquirenti omicidio 'di particolare ferocia'. Domani l'autopsia #ANSA - facebook.com facebook

