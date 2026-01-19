Femminicidio Angiullara trovato il cadavere di Federica Torzullo | fermato il marito

Il corpo di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia lo scorso 8 gennaio, è stato rinvenuto. Le autorità hanno fermato il marito, considerato responsabile della sua scomparsa e del suo decesso. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e solleva ancora una volta il tema della tutela delle vittime di violenza di genere.

E' stato trovato il cadavere di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa lo scorso 8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia. Era sotterrato in un canneto nei pressi dell'azienda del marito, Claudio Agostino Carlomagno: l'uomo è stato posto in fermo dopo ore di interrogatorio nella caserma dei Carabinieri. La svolta dopo lunghi approfondimenti da parte del Ris sul luogo dove poi è stato ritrovato il cadavere della donna (fonte Ansa Video).

A Anguillara, il corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto sotto i detriti in un canneto dietro l’azienda di Claudio Carlomagno, fermato con l’accusa di omicidio. L’intera vicenda si è sviluppata nelle ultime ore, con le autorità che hanno sequestrato la scena e avviato le indagini. La scoperta apre un nuovo capitolo nel caso, che ora vede il marito come principale sospettato.

