Felix Auger-Aliassime si è ritirato agli Australian Open 2026 dopo aver perso contro Nuno Borges al primo turno. Il canadese, testa di serie numero 7 e tra i migliori giocatori al mondo, ha dovuto interrompere la partita in modo inatteso. Questa eliminazione rappresenta un’imprevista battuta d’arresto nel suo percorso nel torneo australiano.

Si ferma subito, e in modo inatteso, il cammino di Felix Auger-Aliassime negli Australian Open 2026. Il canadese, numero 8 del ranking mondiale e settima testa di serie, è stato eliminato al primo turno dal portoghese Nuno Borges, attuale n.46 ATP, al termine di un match condizionato da problemi fisici accusati dal nordamericano (gamba destra). L’avvio di partita aveva fatto pensare a uno sviluppo ben diverso. Auger-Aliassime ha infatti approcciato l’incontro con solidità, imponendosi nel primo set per 6-3 senza mai dare l’impressione di poter perdere il controllo. Nel secondo parziale, però, l’inerzia è cambiata: Borges ha alzato il livello, mostrando una migliore condizione atletica e mettendo in mostra colpi di grande qualità, mentre il canadese ha iniziato a commettere più errori del solito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Felix Auger-Aliassime si ritira agli Australian Open 2026! Cosa è successo contro Borges

Colpo di scena agli Australian Open 2026! Felix Auger-Aliassime ko e ritiro al primo turno, avanza Nuno Borges

Durante gli Australian Open 2026, Felix Auger-Aliassime ha subito una precoce eliminazione al primo turno, ritirandosi dopo la sconfitta contro Nuno Borges. Il canadese, testa di serie numero 7 e tra i favoriti, ha interrotto bruscamente il suo percorso nel torneo, permettendo a Borges di avanzare al secondo turno. Un risultato inatteso che modifica le attese per questa edizione del torneo.

Pronostico e quote Nuno Borges – Felix Auger Aliassime, Australian Open 19-01-2026 01:00 CET

Pronostico e quote per il match tra Nuno Borges e Felix Auger Aliassime agli Australian Open 2026, in programma il 19 gennaio alle 01:00 CET sulla John Cain Arena. Il confronto vede il canadese, reduce da un buon avvio nel 2026, affrontare il portoghese nel primo turno di uno dei tornei più importanti del circuito. Di seguito, analisi e previsioni sulla sfida.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Australian Open, Auger-Aliassime si ritira in preda ai crampi - Aliassime ha dovuto abbandonare il match di primo turno contro Nuno Borges a causa dei crampi alle gambe ... ubitennis.com