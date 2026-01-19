Federico Pellegrino, atleta di punta dello sci di fondo, vanta una carriera di oltre 15 anni ai massimi livelli, con 17 vittorie in Coppa del Mondo che lo rendono il più vincente italiano in questa disciplina. In qualità di portabandiera, riflette sull'importanza dello sport come strumento di unità, commentando l’esclusione dei russi e sottolineando come lo sport debba promuovere valori di collaborazione e rispetto nel mondo.

Una carriera che per 15 anni lo ha visto ai vertici dello sci di fondo, tanto da diventare l’italiano più vincente di sempre in Coppa del Mondo, con 17 successi. A cui aggiunge un oro e un totale di sette medaglie mondiali e due argenti olimpici. Federico Pellegrino si prepara a dire addio allo sci di fondo nella sua Saint-Barthelemy, dove il 28 marzo saluterà tutti con una grande festa. Prima, però, ha ancora un obiettivo davanti a sé: le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il valdostano ci arriva come uno dei quattro portabandiera dell’Italia e sfilerà con il tricolore nella cerimonia d’apertura di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Federico Pellegrino: “Io portabandiera, vuol dire che qualcosa ho combinato. I russi esclusi? Penso che per il bene del mondo lo sport debba unire”

