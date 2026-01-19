Federica Torzullo uccisa nella cabina armadio il marito in carcere | Rischio inquinamento prove L' ha messa nel bagagliaio e sepolta

Federica Torzullo è stata trovata morta in una buca nascosta, dopo che il marito è stato arrestato. La polizia sospetta che siano stati inquinati elementi di prova, complicando le indagini. La vicenda riguarda una tragica vicenda di cronaca, con un esito drammatico e ancora da approfondire.

Si è conclusa nel modo più tragico la ricerca di Federica Torzullo. La conferma che quel corpo sepolto in una buca profonda scavata con un mezzo meccanico e occultato da una fitta vegetazione di rovi è arrivata nel pomeriggio di domenica, a dieci giorni dalla scomparsa della 41enne di Anguillara Sabazia. Il ritrovamento è avvenuto in un terreno adiacente alla ditta di movimento terra della famiglia del marito, Claudio Agostino Carlomagno, per il quale il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha confermato il fermo con l'accusa di omicidio aggravato. Federica Torzullo, i dieci giorni che incastrano il marito Claudio Carlomagno: silenzi, versioni discordanti e il corpo nascosto in una buca Uccisa nella cabina armadio Secondo la ricostruzione della Procura, l'omicidio si sarebbe consumato nella notte tra l'8 e il 9 gennaio all'interno dell'abitazione della coppia. 🔗 Leggi su Leggo.it

