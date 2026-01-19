Federica Torzullo uccisa nella cabina armadio il marito fa scena muta I pm | Ha provato a fare a pezzi il suo corpo

Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha scelto di non rispondere alle domande delle autorità in merito alla tragica morte della moglie, avvenuta nella loro abitazione. I pubblici ministeri ipotizzano che abbia tentato di smembrare il corpo di Federica. L’uomo, accusato di omicidio e occultamento di cadavere, si è avvalso del diritto di non rispondere durante l’interrogatorio.

Federica Torzullo, uccisa di notte in casa e trascinata nel bagagliaio. Il vicino: «Ho i brividi. Il mio giardino confina con il loro loro, non ho sentito nulla» - Federica era rientrata a casa dal lavoro alle 19,30 di giovedì 8 gennaio, come tutti i giorni, in una delle villette a schiera di via Costantino 9, ad Anguillara Sabazia. ilmessaggero.it