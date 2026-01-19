Federica Torzullo uccisa nella cabina armadio il marito fa scena muta I pm | Ha provato a fare a pezzi il suo corpo
Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha scelto di non rispondere alle domande delle autorità in merito alla tragica morte della moglie, avvenuta nella loro abitazione. I pubblici ministeri ipotizzano che abbia tentato di smembrare il corpo di Federica. L’uomo, accusato di omicidio e occultamento di cadavere, si è avvalso del diritto di non rispondere durante l’interrogatorio.
Si è avvalso della facoltà di non rispondere Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, accusato di omicidio e occultamento di cadavere. L'uomo è rimasto in silenzio nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori.
