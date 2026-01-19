Federica Torzullo uccisa nella cabina armadio il marito Claudio resta in silenzio durante l' interrogatorio | Ha provato a fare a pezzi il corpo della moglie
Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, è stato interrogato senza rispondere alle domande delle autorità. La coppia è coinvolta in un caso di omicidio, avvenuto nella cabina armadio di casa, con accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Durante l’interrogatorio, Carlomagno ha scelto di non fornire spiegazioni, mentre si attendono ulteriori sviluppi sull’indagine.
Si è avvalso della facoltà di non rispondere Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, accusato di omicidio e occultamento di cadavere. L'uomo è rimasto in silenzio nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori.Le indaginiL'uomo si trova.🔗 Leggi su Today.it
Federica Torzullo, il marito resta in silenzio durante l'interrogatorio. «Ha cercato di fare a pezzi e bruciare il corpo della moglie»Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha scelto di non rispondere durante l’interrogatorio, mantenendo il silenzio.
Federica Torzullo uccisa di notte nella cabina armadio in camera da letto: “Il marito ha provato a inquinare le prove”Federica Torzullo è stata trovata morta nella sua abitazione ad Anguillara Sabazia, tra l’8 e il 9 gennaio.
Federica Torzullo, uccisa di notte in casa e trascinata nel bagagliaio. Il vicino: «Ho i brividi. Il mio giardino confina con il loro loro, non ho sentito nulla» - Federica era rientrata a casa dal lavoro alle 19,30 di giovedì 8 gennaio, come tutti i giorni, in una delle villette a schiera di via Costantino 9, ad Anguillara Sabazia. ilmessaggero.it
"Federica Torzullo, il marito ha provato a fare a pezzi il corpo e bruciarlo". Il decreto di fermo emesso ieri dai pm di Civitavecchia. L'uomo avrebbe voluto "ostacolare il riconoscimento" della donna. - facebook.com facebook
Federica Torzullo, Claudio Carlomagno non risponde all’interrogatorio. Il pm: “Colpita in volto con ferocia" x.com
