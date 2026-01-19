Federica Torzullo uccisa nella cabina armadio e sepolta sotto due metri di terriccio | tutte le bugie del marito Claudio

Federica Torzullo è stata trovata uccisa nella sua cabina armadio e sepolta sotto due metri di terriccio. La vicenda coinvolge il marito Claudio, al centro di accuse e sospetti. Le indagini hanno rivelato una serie di false versioni e omissioni, contribuendo a ricostruire un quadro complesso e inquietante. Questo caso solleva molte domande sulla verità e sulle modalità di ricostruzione dei fatti.

Un castello di bugie, traballante dall'inizio, e crollato sotto il peso di prove cancellate in modo maldestro. Gli inquirenti che indagano sul caso di Federica Torzullo, la mamma di Anguillara (Roma) trovata cadavere domenica in un terreno adiacente all'azienda del marito Claudio Carlomagno, sono.🔗 Leggi su Today.it Federica Torzullo, il corpo ritrovato sotto due metri di terriccio. Il marito in cella. «L?ha uccisa»

Federica Torzullo è stata trovata senza vita sotto oltre due metri di terriccio, mentre i carabinieri cercavano indizi nella ditta di Claudio Carlomagno, suo marito. Durante le operazioni di scavo, è stata scoperta una mano, elemento che ha portato all'arresto dell'uomo. La vicenda solleva interrogativi sulla dinamica del fatto e le motivazioni dietro questa tragica morte. Federica Torzullo uccisa di notte nella cabina armadio in camera da letto: “Il marito ha inquinato le prove”

Federica Torzullo è stata trovata morta nella sua abitazione ad Anguillara Sabazia, tra l’8 e il 9 gennaio. Secondo le indagini, il marito sarebbe coinvolto nel presunto tentativo di inquinare le prove. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e investigazioni in corso per chiarire le circostanze del tragico evento. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Federica Torzullo, il corpo ritrovato sotto due metri di terriccio. Il marito in cella. «L’ha uccisa» - Mentre ieri mattina i carabinieri scavavano nel terreno nella ditta di Claudio Carlomagno, è spuntata una mano. ilmattino.it

Il tragico epilogo della scomparsa di Federica Torzullo, 41enne funzionaria delle Poste, ruota attorno a un banale scambio di messaggi sulla colazione del figlio di 10 anni. #FedericaTorzullo - facebook.com facebook

Il corpo di Federica Torzullo era sottoterra. L’arresto e il silenzio del marito | 'Uccisa nella cabina armadio, sangue sugli abiti di lui' x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.