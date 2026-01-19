Federica Torzullo uccisa ad Anguillara | le tre ore nel vuoto il sangue e il camion ripulito

Il 9 gennaio, Claudio Agostino Carlomagno denuncia la scomparsa della moglie, Federica Torzullo, 41 anni, ad Anguillara. Le indagini hanno rivelato un episodio complesso, caratterizzato da tre ore di silenzio, seguite da tracce di sangue e un camion successivamente ripulito. Questa vicenda ha attirato l’attenzione mediatica, sollevando interrogativi sulla dinamica e le circostanze di quanto accaduto.

Le bugie cominciano la mattina del 9 gennaio, quando Claudio Agostino Carlomagno si presenta dai carabinieri per denunciare la scomparsa della moglie, Federica Torzullo, 41 anni. Racconta che la donna sarebbe uscita a piedi dalla villetta di via Costantino, ad Anguillara Sabazia, senza prendere l’auto. Una versione che si incrina subito: la telecamera esterna riprende Federica rientrare a casa la sera prima, ma non la inquadra mai mentre esce. Nelle immagini compare invece il suv bianco del marito che lascia il cancello intorno alle 7 del mattino. Da lì si apre un buco di tre ore: Carlomagno arriva al lavoro solo verso le 10, spiegando il ritardo con una sosta al bar che però non trova alcun riscontro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Federica Torzullo, trovate tracce di sangue in casa. "Il soggiorno è stato ripulito"

Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara Sabazia, è scomparsa dall'8 gennaio senza lasciare tracce. Recentemente, sono state trovate tracce di sangue nella sua abitazione, che è stata successivamente ripulita. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della scomparsa e valutare eventuali collegamenti con questi elementi. La vicenda resta sotto osservazione delle autorità competenti.

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, gli amici dei genitori in lacrime: “Era il sole in tutti i sensi”

Federica Torzullo è stata trovata morta ad Anguillara, suscitando grande dolore tra amici e familiari. Le persone che la conoscevano bene, amici di lunga data dei genitori, la ricordano come una persona solare e positiva. La comunità si stringe intorno alla famiglia in un momento di grande tristezza, mentre le circostanze dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine.

