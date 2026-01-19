Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara il corpo trovato nell’azienda del marito | in carcere Claudio Agostino Carlomagno

Federica Torzullo è stata trovata senza vita in un canneto dietro l’azienda del marito, Claudio Agostino Carlomagno, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio. Gli oggetti rinvenuti e l’assenza di dubbi sulla sua identità confermano il triste ritrovamento. Le indagini proseguono per chiarire le cause della morte e i dettagli di questa vicenda ancora sotto esame.

Gli abiti e gli oggetti personali rinvenuti non sembrano lasciare dubbi: è di Federica Torzullo il corpo senza vita ritrovato sepolto in un canneto alle spalle dell’ azienda del marito Claudio Agostino Carlomagno, indagato per omicidio, fermato dai Carabinieri e traferito nel carcere di Civitavecchia. Anche se bisognerà attendere il riconoscimento ufficiale del cadavere all’obitorio del Verano, è più che un’ipotesi che sia quello della 41enne scomparsa l’8 gennaio scorso ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La versione del marito “contraddittoria e illogica”. La svolta nella vicenda è arrivata ieri mattina: un corpo viene scoperto in via comunale di San Francesco, nell’azienda di Claudio Carlomagno, marito della donna scomparsa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

