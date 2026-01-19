Federica Torzullo l' ultimo sms mandato dal marito | Nutella nelle crêpes

Federica Torzullo, funzionaria delle Poste di 41 anni, scomparsa misteriosamente, è al centro di un caso che ha attirato l’attenzione. L’ultimo sms inviato dal marito, contenente semplicemente “Nutella nelle crêpes,” sembra aver segnato il suo ultimo contatto. Questa vicenda, che coinvolge un gesto quotidiano, evidenzia come dettagli apparentemente insignificanti possano assumere un ruolo importante in situazioni di scomparsa e inchieste.

Il tragico epilogo della scomparsa di Federica Torzullo, 41enne funzionaria delle Poste, ruota attorno a un banale scambio di messaggi sulla colazione del figlio di 10 anni. Quei testi, inviati dal suo cellulare la mattina del 9 gennaio, si sono rivelati la crepa decisiva nell'alibi del marito Claudio Carlomagno, ora in carcere per omicidio aggravato. La donna era svanita nel nulla l'8 gennaio dalla villetta di famiglia sul lago di Bracciano. Il piccolo dormiva dai nonni, e Federica – precisa, organizzata, un "vulcano" secondo la madre Roberta – aveva annunciato un cambio: niente più latte e biscotti, ma crêpes fatte in casa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia dall’8 gennaio. Le autorità stanno conducendo ricerche nella cava gestita dal marito, indagato nell’ambito delle indagini. La vicenda ha suscitato interesse e preoccupazione nella comunità locale, mentre le operazioni di ricerca continuano senza sosta nel tentativo di ritrovarla.

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il corpo trovato nell’azienda del marito: in carcere Claudio Agostino Carlomagno - Gli abiti e gli oggetti personali rinvenuti non sembrano lasciare dubbi: è di Federica Torzullo il corpo senza vita ritrovato sepolto in un canneto alle ... lapresse.it