Federica Torzullo l' ipotesi agghiacciante | cosa ha usato per ucciderla

Federica Torzullo è stata trovata senza vita nel terreno vicino alla sua azienda. Dopo dieci giorni di silenzio, Claudio Carlomagno, suo marito, ha deciso di confessare. La notizia ha suscitato grande attenzione, ma i dettagli sulle circostanze del decesso e sull’eventuale coinvolgimento sono ancora al centro delle indagini. La vicenda rimane sotto esame delle autorità competenti, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Dopo dieci giorni di silenzio assoluto e il ritrovamento del corpo della moglie Federica Torzullo sepolto nel terreno attiguo alla sua ditta di movimentazione terra, Claudio Carlomagno, 44 anni, ha deciso di rompere il riserbo e di confessare, secondo quanto riportato dal Messaggero. Recluso da ieri nel carcere di Civitavecchia in stato di fermo per omicidio aggravato dal vincolo coniugale e occultamento di cadavere, l’uomo ha chiesto di essere interrogato nel primo pomeriggio dai pm Alberto Liguori e Gianluca Pignotti, alla presenza del suo avvocato Andrea Miroli. Il corpo di Federica, 41enne funzionaria delle Poste, è stato rinvenuto ieri mattina in una buca profonda oltre due metri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il caso di Federica Torzullo ha attirato l’attenzione della comunità, portando alla luce dettagli sulla vita e le azioni del marito Claudio dopo il tragico evento. Le indagini hanno approfondito le sue mosse successive, contribuendo a chiarire alcuni aspetti della vicenda. Questo articolo analizza le scoperte emerse, offrendo un quadro preciso e obiettivo sulla vicenda, senza sensazionalismi.

I Carabinieri stanno conducendo rilievi, tra cui l’utilizzo di un drone, su un impianto di smaltimento rifiuti edili nelle campagne di Anguillara Sabazia, in località Spanora. L’operazione è finalizzata alle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta cinque giorni fa. Le attività mirano a raccogliere elementi utili per approfondire le circostanze della sua desaparizione.

