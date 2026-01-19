Federica Torzullo il procuratore | Un delitto di estrema violenza colpita con ferocia

La Procura di Civitavecchia ha confermato che si è trattato di un omicidio di estrema violenza, descritto come un atto colpito con ferocia. Federica Torzullo, il procuratore, ha dichiarato che l’evento si distingue per la sua brutalità. Per approfondimenti su questa vicenda e aggiornamenti, si consiglia di consultare le fonti ufficiali e le notizie di DayItalianews.

Le parole della Procura di Civitavecchia. "Sì, si tratta di un omicidio particolarmente violento". Con queste parole il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha commentato l'uccisione di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia e ritrovata senza vita nei giorni successivi. Secondo quanto riferito, il corpo presentava lesioni tali da renderne difficile il riconoscimento, segno di una violenza reiterata. Gli inquirenti ipotizzano l'uso di un'arma bianca, ma non solo: potrebbero essere stati impiegati anche altri strumenti. Maggiori certezze arriveranno dall' autopsia, già disposta e in programma a partire da domani, 20 gennaio, pomeriggio.

Federica Torzullo, Claudio Carlomagno non risponde all’interrogatorio. Il pm: “Colpita in volto con ferocia”

Federica Torzullo, il cui corpo è stato ritrovato ad Anguillara Sabazia il 18 gennaio, non ha risposto all'interrogatorio dei magistrati. Claudio Carlomagno, marito di Federica, è stato ascoltato dal pubblico ministero, che ha riferito di averla trovata colpita in volto con ferocia. La vicenda desta attenzione e si inserisce in un quadro investigativo ancora in corso.

“Con cosa l’ha uccisa”. Federica Torzullo, ferocia cieca e brutale: l’annuncio degli investigatori

Nel Palazzo di Giustizia di Civitavecchia proseguono le indagini sull’omicidio di Federica Torzullo. Gli investigatori stanno analizzando tutte le piste, cercando di ricostruire con precisione le circostanze e gli strumenti utilizzati nell’atto violento. La vicenda, caratterizzata da ferocia e brutalità, resta al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine, che lavorano per fare luce sulla tragica morte della giovane.

