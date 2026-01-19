Federica Torzullo il marito e le risate coi dipendenti dopo l' omicidio

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa l’8 gennaio dalla sua abitazione di via Costantino, è stata trovata senza vita in un terreno vicino all’azienda del marito. Il corpo, sepolto a circa due metri di profondità, si trova in un contesto che ha suscitato molta attenzione. Il caso ha portato alla luce dettagli sul rapporto tra i protagonisti e sulla dinamica degli eventi che hanno portato alla tragica conclusione.

Il caso di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l’8 gennaio dalla villetta di via Costantino, si è chiuso nel peggiore dei modi: il suo corpo è stato trovato ieri mattina, sepolto a circa due metri di profondità in un terreno attiguo all’azienda di movimentazione terra del marito, Claudio Carlomagno, 45 anni. L’uomo, titolare della ditta insieme al padre, è stato fermato per omicidio aggravato e trasferito nel carcere di Civitavecchia.Le indagini dei carabinieri di Anguillara e del Nucleo investigativo di Ostia, coordinate dalla Procura di Civitavecchia, avevano già portato all’iscrizione di Carlomagno nel registro degli indagati per omicidio pochi giorni dopo la denuncia di scomparsa presentata il 9 gennaio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Scomparsa di Federica Torzullo, si indaga per omicidio: le versioni contrastanti del marito

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa da oltre una settimana, mentre le indagini si concentrano sull’ipotesi di omicidio. Le autorità stanno esaminando le versioni contrastanti fornite dal marito e proseguono le ricerche senza esito. La sparizione resta irrisolta, e le forze dell’ordine continuano a lavorare per fare luce sulla vicenda.

Federica Torzullo, perché il marito indagato per omicidio non è stato arrestato

Federica Torzullo è scomparsa e il marito, Claudio Carlomagno, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Questa misura permette di condurre le indagini necessarie per chiarire i fatti. Nonostante l'iscrizione nel registro degli indagati, Carlomagno non è stato ancora arrestato, in attesa di sviluppi e ulteriori verifiche investigative.

Federica Torzullo e il marito Claudio Carlomagno, gli amici: «Fu un colpo di fulmine, lui doveva sposarsi con un'altra». Il divorzio imminente e il figlio di 10 anni - Federica Torzullo aveva 41 anni, lavorava alle Poste Italiane presso l’aeroporto di Fiumicino ed era madre di un bambino di dieci anni. msn.com