Federica Torzullo i dieci giorni che incastrano il marito Claudio Carlomagno | silenzi versioni discordanti e il corpo nascosto in una buca

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, è al centro di un’indagine che coinvolge il marito Claudio Carlomagno. Dopo dieci giorni di silenzi, versioni contrastanti e la scoperta del corpo sepolto in una buca, le autorità cercano di chiarire i motivi e le circostanze della vicenda. La donna, impiegata alle Poste di Fiumicino, è scomparsa in circostanze ancora da chiarire.

Federica Torzullo, 41 anni, scompare l'8 gennaio da Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. Lavora all'ufficio smistamento delle Poste all'aeroporto di Fiumicino, ma il giorno dopo non si presenta al lavoro. È questo dettaglio a far scattare l'allarme: i colleghi, preoccupati, contattano il marito Claudio Agostino Carlomagno, che nel primo pomeriggio del 9 gennaio si reca dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. La scomparsa Ai militari racconta di aver visto la moglie per l'ultima volta la sera precedente, intorno alle 23, nella loro villetta. Una versione che, fin da subito, solleva dubbi negli investigatori.

È stato rinvenuto il corpo di una donna nella ditta di proprietà di Claudio Carlomagno. La vittima è Federica Torzullo, scomparsa nelle ultime settimane. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso, mentre proseguono le verifiche per chiarire i fatti e stabilire eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel territorio, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali. Scomparsa Federica Torzullo, trovato un corpo nella ditta del marito Claudio Carlomagno

È stato rinvenuto un corpo nella ditta di Claudio Carlomagno, in relazione alla scomparsa di Federica Torzullo. Le forze dell'ordine stanno approfondendo gli accertamenti per chiarire le circostanze della vicenda. Al momento, si attendono ulteriori sviluppi sulle indagini condotte per fare luce sui fatti e sulla sorte della donna.

Ci stringiamo alla famiglia di Federica Torzullo. Siamo attoniti per il ritrovamento del suo corpo. L’ennesimo femminicidio che fa male, che tocca il cuore di tutta la comunità di Anguillara e del Lazio. Mi auguro che la giustizia faccia rapidamente il suo corso. - facebook.com facebook

Il corpo di Federica Torzullo era sottoterra. L'arresto e il silenzio del marito | 'Uccisa nella cabina armadio, sangue sugli abiti di lui'

