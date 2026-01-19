Federica Torzullo, 41 anni, lavorava alle Poste presso l'aeroporto di Fiumicino ed è madre di un bambino di dieci anni. La sua storia si intreccia con quella di Claudio Carlomagno, suo marito, e di amici che ricordano un amore nato in modo inaspettato, definito come un colpo di fulmine. Attualmente, la coppia si trova in una fase di separazione, con un divorzio imminente, in un contesto di vita che coinvolge anche il loro figlio.

Federica Torzullo aveva 41 anni, lavorava alle Poste Italiane presso l’aeroporto di Fiumicino ed era madre di un bambino di dieci anni. Viveva ad Anguillara Sabazia, in una villetta affacciata sul lago di Bracciano, insieme al marito Claudio Carlomagno. Lui doveva sposarsi con un'altra Con lui fu un colpo di fulmine, gli amici raccontano alla trasmissione "Dentro la Notizia" che quando si sono conosciuti Claudio doveva sposarsi con un'altra ma per Federica lasciò la ex due giorni prima delle nozze. Chi la conosceva la descriveva come una donna responsabile, presente, molto legata al figlio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Federica Torzullo e il marito Claudio Carlomagno, gli amici: «Fu un colpo di fulmine, lui doveva sposarsi con un'altra». Il divorzio imminente e il figlio di 10 anni

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio: le telecamere, la separazione imminente, cosa sappiamo

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Le autorità stanno esaminando le telecamere di sorveglianza e le recenti comunicazioni tra i due, mentre si avvicina una separazione ufficiale. La vicenda resta sotto stretto riserbo, con le indagini in corso per chiarire quanto accaduto.

Claudio Carlomagno e i 10 giorni di silenzi e bugie sulla moglie Federica Torzullo: l’ultima cena, la valigia, il figlio di 10 anni portato dai nonni

Claudio Carlomagno è stato al centro di un episodio che ha suscitato attenzione: dieci giorni di silenzi e discrepanze riguardo alla moglie Federica Torzullo, tra l'ultima cena, la valigia e il figlio di 10 anni affidato ai nonni. A Anguillara Sabazia (Roma), questo periodo ha alimentato sospetti e domande sulla sua condotta, mantenendo un interesse costante nell’ambito delle notizie di cronaca familiare.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Federica Torzullo uccisa in casa e nascosta sotto due metri di terra: le contraddizioni del marito - Il marito Claudio Carlomagno avrebbe ucciso Federica Torzullo nella cabina armadio di casa, poi nascosto il corpo sotto due metri di terriccio, tra versioni contraddittorie e prove ematiche schiaccian ... notizie.it