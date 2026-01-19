Federica Torzullo Carlomagno non risponde ai giudici Il pm | Un complice? Vedremo

Federica Torzullo e Claudio Carlomagno sono coinvolti in un caso di omicidio, con Carlomagno che si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai giudici. Il pubblico ministero valuta la possibilità che egli possa essere un complice, ma la decisione sarà presa in seguito alle indagini. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi ufficiali sul procedimento giudiziario in corso.

Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, non ha ancora risposto ai pubblici ministeri. Le indagini si concentrano sull’arma del delitto e sui cellulari, elementi ancora da chiarire. Dopo dieci giorni di silenzio, il corpo di Federica è stato ritrovato sepolto nei terreni vicino alla ditta di scavi di Carlomagno, che si trova attualmente in carcere a Civitavecchia.

