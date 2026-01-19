Federica, ingegnera di 41 anni, affronta un momento difficile legato alla separazione da suo marito. La donna, stimata professionista e madre dedicata, si trovava a gestire da sola la cura del figlio. La famiglia si apprestava a comparire davanti al giudice, mentre i ricordi e le emozioni sono ancora vivi tra parenti e vicini. Un episodio che evidenzia le sfide personali di chi deve conciliare responsabilità e cambiamenti importanti.

Forte, realizzata, consapevole. Tutto quello che — sembra raccontare l’epilogo tragico del loro matrimonio — non era l’uomo che l’ha uccisa. E se per Federica Torzullo l’imminente divorzio era solo la premessa di un nuovo seppure faticoso inizio, per Claudio Agostino Carlomagno è stato forse il detonatore di una incompiutezza diventata violenza. «Erano andati dall’avvocato per la separazione — ha raccontato lo zio della 41enne —, questa settimana sarebbero dovuti andare dal giudice. Era già tutto chiaro: il bambino sarebbe rimasto con la mamma, che sarebbe venuta a vivere in un appartamento dietro la casa della madre. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Federica, l'ingegnera seria e stimata che sognava un nuovo inizio. La madre: «Era un vulcano» | Il padre in lacrime: «È un incubo»

Leggi anche: Molestie al lavoro, l’incubo vissuto dall’ingegnera milanese in balìa del capo: “Sono stata isolata per aver detto di no. Ecco l’incubo che ho vissuto”

“La figlia dei Reiner era in casa al momento dell’omicidio e per ore non si è accorta di nulla. Pensava che fosse stato ucciso solo il padre, ha scoperto che era morta anche la madre da un soccorritore”

Romy Reiner era in casa al momento dell’omicidio, ignara di tutto. Convinta che il padre fosse l’unico vittima, ha scoperto con shock che anche la madre era stata uccisa. La sua fuga per chiedere aiuto ha segnato il primo passo in un’indagine che avrebbe sconvolto la famiglia e la comunità, rivelando segreti nascosti dietro le mura di quella tragica notte.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Federica Torzullo, l’ingegnera seria e stimata che sognava un nuovo inizio. La madre: «Era un vulcano» - Tutto quello che — sembra raccontare l’epilogo tragico del loro matrimonio — non era l’uomo che l’ha uccisa. msn.com