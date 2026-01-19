Federica Brignone torna in gara! Non c’è giorno senza dolore Nessuna aspettativa sul risultato l’azione non è la solita

Federica Brignone, sciatrice italiana, torna in gara partecipando allo slalom gigante di Kronplatz, in programma il 20 gennaio. La competizione fa parte della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Dopo un periodo difficile, Brignone si presenta con un atteggiamento concentrato e senza aspettative di risultato, sottolineando che per lei l'importante è l'azione e la determinazione, anche in presenza di dolore.

Federica Brignone parteciperà allo slalom gigante di Kronplatz, in programma nella giornata di martedì 20 gennaio e valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La valdostana ha infatti annunciato ufficialmente che prenderà parte alla gara di domani, tornando a competere 292 giorni dopo il terribile infortunio rimediato in occasione dei Campionati Italiani in Val di Fassa. “ Per me è veramente fantastico essere qui in gara domani a San Vigilio di Marebbe. Non c’è posto migliore per tornare in gara. Questa pista mi è sempre piaciuta. Non è come gli altri anni e non è neanche come arrivare a Sölden. 🔗 Leggi su Oasport.it

