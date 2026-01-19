Federalberghi Terme Luca Tognin è il nuovo vicepresidente

Luca Tognin è stato nominato nuovo vicepresidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto durante la prima riunione del consiglio direttivo. La sua nomina rafforza la leadership dell’associazione nel settore alberghiero termale e accompagna il percorso di sviluppo e rappresentanza delle strutture della zona nei prossimi quattro anni.

Luca Tognin è il nuovo vicepresidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto. La nomina è arrivata nel corso della prima riunione del nuovo consiglio direttivo dell'associazione, chiamato a guidare il comparto alberghiero termale per i prossimi quattro anni. Imprenditore alberghiero, 51 anni.

Walter Poli è stato riconfermato presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto durante l’assemblea del 15 dicembre a Villa Selvatico. La sua elezione, avvenuta per acclamazione, testimonia il sostegno e la fiducia del settore nei suoi confronti, consolidando il suo ruolo di guida nel comparto delle terme e dell’hotellerie della zona. Leggi anche: Terme, Poli (Federalberghi Montegrotto) rilancia: «Ora un tavolo ad hoc con il governatore Stefani» La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Federalberghi Terme, Luca Tognin è il nuovo vicepresidente - Imprenditore alberghiero, affiancherà il presidente Walter Poli nel mandato quadriennale del nuovo consiglio direttivo nominato lo scorso 15 dicembre 2025 ... padovaoggi.it

