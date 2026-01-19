FC 26 Caccia al TOTY | Arrivano i Player Pick e gli Upgrade Mirati

FC 26 Caccia al TOTY introduce i Player Pick e gli Upgrade Mirati, strumenti pratici per ottimizzare il proprio team. Mentre i pacchetti vengono aperti con entusiasmo, queste sfide offrono opportunità per migliorare la rosa e creare nuove possibilità di pull. Una strategia efficace per chi desidera rafforzare il proprio club senza affidarsi esclusivamente alla casualità.

Mentre i pacchetti vengono aperti a ritmo frenetico nella speranza di trovare una delle Icone o degli attaccanti blu, queste due sfide diventano il motore principale per "pulire" il club e generare nuove occasioni di pull. 1. Player Pick 80+ (1 di 3): La fabbrica dei sogni. È la sfida preferita dai "grinder". Questo pick è lo strumento perfetto per smaltire tutti quei giocatori oro comuni che non servono per le grandi SBC. I Requisiti: Bastano 3 giocatori rari (oro) e il resto della squadra può essere composto da giocatori oro comuni.. Perché farlo: È ripetibile all'infinito. Molti utenti lo usano come un ciclo: apri i pacchetti, metti i doppioni o i giocatori inutili in questa sfida e ottieni un pick che spesso regala valutazioni alte (fodder) o, con un pizzico di fortuna, un TOTY o una Menzione d'Onore.

