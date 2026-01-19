Fazio confeziona il suo Sanremo al cubo e la nipote di Ornella Vanoni incanta | è nata una stella

Nel suo nuovo appuntamento, Fabio Fazio presenta “Ornella senza fine”, un episodio che unisce talento e emozione, e che si distingue nel panorama televisivo. La partecipazione della nipote di Ornella Vanoni aggiunge un tocco speciale, confermando come la trasmissione continui a offrire contenuti di qualità. Un episodio che rimarrà nella memoria come esempio di sobria eleganza e cura nei dettagli.

Fabio Fazio da anni ci ha abituato a fare una tv di servizio pubblico sul Nove. Ma stavolta con “Ornella senza fine” ha confezionato un gioiellino che entra di diritto nella storia della tv. Il cast composto da tutti gli artisti e amici di Ornella Vanoni che hanno voluto esserci ed esibirsi cantando una canzone del suo sterminato repertorio è stato degno di un Sanremo al cubo: Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Elisa, Diodato, Annalisa, Malika Ayane, Mahmood, Francesco Gabbani, Arisa, Marco Mengoni, Toquinho, Loredana Berté, Emma, Virginia Raffaele, Noemi, Giuliano Sangiorgi. Una parterre de roi emozionato e rispettoso, come è giusto che sia. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

