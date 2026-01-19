Fascicolo digitale docenti e ATA già 90.000 accessi ma dati non ancora completi Il cronoprogramma

Il fascicolo digitale docenti e ATA sta progressivamente coinvolgendo un numero crescente di utenti, con oltre 90.000 accessi finora. Tuttavia, i dati completi sono ancora in fase di raccolta. Il Ministero ha comunicato ai sindacati i principali aggiornamenti e il cronoprogramma riguardanti le prossime fasi di implementazione, per garantire un utilizzo più efficace e completo di questa piattaforma.

Il Ministero ha comunicato ai sindacati che il fascicolo digitale ha già registrato l’accesso da parte di 30mila utenti e 90.000 accessi. Ma il fascicolo non è ancora completo. In questa prima fase il personale docente può accedere ai titoli conseguiti e autodichiarati nei concorsi banditi a partire dal 2020. I sindacati hanno fatto presente al Ministero gli errori rilevati dal personale ma si è in una fase di implementazione, per cui bisognerà attendere ancora per le segnalazioni. Secondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata. Doppio webinar + materiali di preparazione inclusi Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Nuovo Bonus Mamme 40 euro al mese, aggiornato il servizio per presentare le domande integrative entro il 31 gennaio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Fascicolo digitale per docenti e ATA, Ministero al lavoro. Sarà già pronto per la mobilità 2026?

Fascicolo digitale, boom di accessi ma dati incompleti: il MIM annuncia l’integrazione automatica con i contratti entro la primavera 2026

Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato l'integrazione automatica dei dati contrattuali nel fascicolo digitale, prevista entro la primavera 2026. Attualmente, si registra un aumento degli accessi, ma i dati sono ancora incompleti. A marzo sarà introdotta l'intelligenza artificiale per standardizzare i titoli, mentre a giugno entreranno in funzione le modifiche dedicate agli utenti, migliorando progressivamente la gestione delle informazioni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Fascicolo digitale del personale scolastico, di che si tratta? Cosa c’è da sapere sulla nuova piattaforma Mim - Giambattista Rosato, DSGA e formatore de La Tecnica della Scuola che cer ... tecnicadellascuola.it

https://www.scuolainforma.news/fascicolo-digitale-personale-scolastico-le-scadenze-fissate-dal-ministero-dellistruzione/ - facebook.com facebook

Fascicolo digitale del personale scolastico, incontro del tavolo tecnico al Ministero sullo stato di avanzamento del progetto tiny.cc/0srx001 x.com