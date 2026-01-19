Farmaci urgenti per i giovani feriti di Crans-Montana | i Carabinieri li portano a Milano in Maserati

I Carabinieri di Milano hanno trasportato farmaci urgenti da Crans-Montana a Milano, utilizzando una Maserati. Si è trattato di un intervento rapido per assicurare le cure necessarie a giovani feriti in un incidente in Svizzera. Questa operazione ha permesso di consegnare i medicinali essenziali in tempi rapidi, garantendo il supporto medico ai pazienti ricoverati negli ospedali milanesi.

