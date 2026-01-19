Famiglia nel bosco sedute videoregistrate per la perizia psichiatrica sui genitori | coinvolti due interpreti

Sono iniziate le procedure peritali sui genitori della famiglia nel bosco, con colloqui videoregistrati per approfondire le valutazioni psichiatriche. Sono coinvolti due interpreti per facilitare la comunicazione e sono previste anche valutazioni sui tre figli. Le operazioni si svolgono nel rispetto delle procedure legali e delle norme sulla tutela della privacy.

Il 23 gennaio è in programma la perizia psichiatrica della consulente tecnica d’ufficio nell’ambito del procedimento giudiziario che coinvolge la famiglia nel bosco, Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro tre figli, di sei e otto anni. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha affidato l’incarico alla psichiatra Simona Ceccoli, nominata consulente tecnico d’ufficio, con il compito di svolgere una valutazione psicologica approfondita dell’intero nucleo familiare. È prevista anche la presenza di due interpreti: un mediatore linguistico e un secondo interprete indicato dai legali della famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Famiglia nel bosco, Salvini: perizia psichiatrica a genitori vergognosa, si rovina vita famiglia per bene

Un commento di Salvini sulla situazione di una famiglia nel bosco, criticando la perizia psichiatrica sui genitori. Secondo lui, si tratta di un atto ingiusto che rischia di compromettere una vita familiare stabile e rispettabile, dopo anni di cura e affetto verso i figli. La vicenda solleva riflessioni sulla giustizia e sulla tutela dei diritti delle famiglie.

Famiglia nel bosco, Salvini: ‘perizia psichiatrica ai genitori vergognosa’

Una famiglia nel bosco diventa al centro di un acceso dibattito dopo le dichiarazioni di Salvini, che ha definito “vergognosa” la perizia psichiatrica sui genitori. La vicenda solleva questioni sulla tutela dei diritti familiari e sull’importanza di un’analisi equa e rispettosa delle persone coinvolte. In un contesto di delicatezza, è fondamentale mantenere un atteggiamento equilibrato e rispettoso nei confronti di tutte le parti coinvolte.

