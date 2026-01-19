Il portiere del Lecce, Falcone, si prepara a trasferirsi in una delle grandi del campionato di Serie A. La sua imminente cessione rappresenta un passo importante nella sua carriera, con una destinazione di rilievo nel massimo torneo italiano. Questo trasferimento segna un nuovo capitolo per il giocatore, che si appresta a confrontarsi con un livello di competizione più elevato e a confermare le proprie qualità in un contesto di prestigio.

Il portiere del Lecce si appresta a cambiare aria in estate: ecco la clamorosa destinazione nel campionato di Serie A. Anche ieri sera contro il Milan ha parato tutto (o quasi), arrendendosi soltanto nel finale al colpo di testa di Fullkrug. Wladimiro Falcone non è più una sorpresa e, a 30 anni suonati, sta dimostrando di essere uno dei migliori portieri della Serie A. Wladimiro Falcone (LaPresse) – Calciomercato.it Il suo contratto con il Lecce scade a giugno 2028, ma in estate quasi sicuramente lascerà la Puglia per spiccare il volo in un Top club. Falcone-Roma: è lui l’erede di Svilar. La conferma è arrivata dal diretto interessato nel post partita di ieri sera: “ Per me stare qui è un sogno, anche se sono arrivato tardi in Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Falcone in una big di Serie A: sarà il nuovo numero 1

Nuovo nome per il Napoli: gli azzurri tentano di soffiarlo a una big di Serie A!

Il Napoli, recentemente rinnovato nel nome, si impegna a guadagnarsi una posizione di rilievo nel campionato di Serie A. Dopo un pareggio 2-2 contro l’Inter, la squadra mostra segnali positivi, anche se le assenze per infortuni continuano a rappresentare una sfida. La volontà di emergere e consolidare il proprio ruolo nel massimo torneo italiano resta il obiettivo principale, nonostante le difficoltà attuali.

Leggi anche: Del Rosso (vice Di Francesco) a Dazn: «La fortuna aiuta gli audaci. Falcone strepitoso, meriterebbe una big»

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Falcone in una big di Serie A: sarà il nuovo numero 1 - FalconeIl portiere del Lecce si appresta a cambiare aria in estate: ecco la clamorosa destinazione nel campionato di Serie A ... calciomercato.it