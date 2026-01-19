Fabbian Fiorentina accordo ai dettagli | operazione verso la chiusura e cifre definitive del trasferimento

Fabbian Fiorentina, l’accordo si avvicina alla conclusione. La trattativa tra Fiorentina e Bologna sta finalizzando gli ultimi dettagli riguardanti la formula e le modalità di pagamento per il trasferimento di Giovanni Fabbian, che diventerà presto un nuovo giocatore della squadra viola. La conclusione dell’operazione sembra ormai prossima, con le cifre definitive ormai vicine ad essere stabilite.

Füllkrug è praticamente un giocatore del Milan: formula, cifre e dettagli del trasferimentoNiclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993, sta per approdare al Milan nella sessione invernale di calciomercato.

Obrador Torino, operazione ai dettagli! C’è l’accordo col Benfica, la palla passa al Real MadridObrador Torino sta definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento.

