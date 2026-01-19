Helmut Marko ha espresso preoccupazione riguardo al futuro della Formula 1, prevedendo un aumento significativo dei distacchi tra i piloti nel 2026. Con l’avvicinarsi del nuovo ciclo regolamentare e l’avvio del Mondiale 2024 in Australia, si intensificano le attese per le evoluzioni tecniche e competitive che caratterizzeranno la stagione. La Formula 1 si prepara ad affrontare un nuovo capitolo, con l’attenzione rivolta alle possibili conseguenze di questa transizione.

Prosegue il countdown in vista del prossimo Mondiale di Formula Uno, che scatterà ufficialmente nel weekend del 6-8 marzo in Australia segnando l’inizio di un nuovo ciclo regolamentare. C’è grande attesa per capire quali saranno i valori in campo dopo una delle rivoluzioni tecniche più massicce degli ultimi decenni, che rischia di stravolgere le gerarchie e di ampliare i distacchi tra le varie macchine. “ Nel 2025 tutti i team sono stati più vicini che mai. C’erano gare in cui venti monoposto erano in 7 decimi di secondo. Credo che il gap nel 2026 si aprirà in modo significativo. I regolamenti sono quello che sono, ma bisogna dare loro un’occasione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Helmut Marko: “Nel 2026 ho paura che i distacchi aumenteranno in modo esponenziale”

