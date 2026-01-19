L'ex segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, ha commentato il linguaggio di Donald Trump riguardo alla Groenlandia, definendolo simile a quello di un

Se gli Stati Uniti prendessero possesso della Groenlandia con la forza, sarebbe la “fine dell’ordine mondiale così come lo conosciamo”, ha affermato l’ex segretario generale della Nato ed ex primo ministro danese Anders Fogh Rasmussen in un’intervista al Financial Times, sottolineando che Trump sta usando un linguaggio sulla Groenlandia simile a quello dei “gangster” in. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ex segretario Nato Rasmussen: Trump usa parole da “gangster”

Artico: Meloni, 'sentito Trump e segretario Nato'

Oggi Meloni ha riferito di aver avuto contatti telefonici con il presidente USA Donald Trump e con il segretario generale della NATO, Rutte. I colloqui sono avvenuti in seguito alle recenti decisioni di alcuni Paesi europei di inviare truppe in Groenlandia e all’aumento delle tariffe nei loro confronti. La situazione evidenzia i delicati rapporti internazionali e le tensioni in corso tra alleanze e nazioni coinvolte.

Il Segretario della Nato Rutte: «Stiamo discutendo su come rendere l’Artico più sicuro». Trump: «Io ho salvato l’Alleanza Atlantica»

Il Segretario della Nato Rutte ha annunciato che si stanno valutando misure per aumentare la sicurezza nell’Artico. Nel frattempo, da Washington arrivano dichiarazioni di Donald Trump, che afferma di aver contribuito alla stabilità dell’Alleanza Atlantica. La discussione sulla tutela della regione artica si inserisce in un contesto di tensioni e di attenzione crescente verso le sfide geopolitiche nell’area.

La Nato deve essere “pro attiva”, ci dice l'ex segretario Rasmussen: la reazione a Putin non è deterrenza - Il commissario europeo alla Difesa, Andrius Kubilius, ieri ha annunciato il passaggio dal “concetto all’azione concreta” per il progetto di costruire un “Muro antidroni” alla frontiera orientale ... ilfoglio.it

Tg2. . Riunione d'emergenza degli ambasciatori dei 27 Paesi dell'#UnioneEuropea per mettere a punto una risposta alla minaccia di nuove tariffe. Il segretario della #Nato #Rutte annuncia: "Parlerò di Artico e sicurezza con Trump la prossima settimana a Dav - facebook.com facebook

Il segretario generale della #Nato, Mark #Rutte, ha reso noto di aver avuto un colloquio con Donald #Trump sulla sicurezza in #Groenlandia e nell’area artica. Un confronto che arriva in una fase di forte attenzione da parte dei Paesi europei, anche per le po x.com