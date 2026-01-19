Ex parlamentare malata si scatenano gli hater Ma l’odio social mi ha fortificata

Valeria Alessandrini, ex parlamentare e malata, affronta le critiche online con serenità. Nonostante le ingiurie e l’odio sui social, dichiara di aver trovato forza nel confronto e nella propria determinazione. A Terni, il 19 gennaio 2026, si mostra ancora sorridente, dimostrando che la resilienza può nascere anche dalle difficoltà e dalle parole negative degli altri.

Terni, 19 gennaio 2026 – Valeria Alessandrini mantiene il suo sorriso. Nonostante tutto e, in questo caso, nonostante tutti. Pensa a sé, sì. Ma soprattutto pensa a chi le sta intorno e all’autore delle offese che in questi giorni fanno parlare. Piccolo ma necessario rewind. Valeria Alessandrini è un’insegnante e una donna che fa politica. È della Lega, è stata parlamentare e ora è consigliera del ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Quando due anni fa le hanno consegnato una diagnosi che nessuno vorrebbe sentire, ha deciso di continuare “a vivere“. Ha deciso di non nascondere la malattia, di raccontarla, anche sui social, e di continuare con le sue attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

