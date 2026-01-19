Ex Officine grafiche De Agostini lavori da quasi 6 milioni di euro | che cosa si farà

Ex Officine grafiche De Agostini si appresta a realizzare un nuovo progetto dal valore di circa 5.699.000 euro. Un investimento importante che segna un passo significativo per lo sviluppo e la crescita dell’azienda, puntando a migliorare le proprie strutture e servizi. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare la posizione sul mercato e consolidare la qualità offerta ai clienti.

Un progetto da quasi 6 milioni di euro, per la precisione da 5.698.762,90 euro, che dai sei milioni poco si allontana. È questa la sintesi dell'aggiornamento della nuova convenzione urbanistica e progetto di fattibilità tecnico-economica dell'area ex De Agostini a Novara. Un tema noto in città da.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Restyling del palaghiaccio. La Giunta: sì al progetto da quasi 5 milioni di euro

Santarcangelo si rifà il look: sarà un anno da 15 milioni di euro di lavori pubblici

Santarcangelo si prepara a un importante anno di lavori pubblici, con un investimento di circa 15 milioni di euro. Gli interventi riguarderanno la realizzazione di nuove ciclabili, manutenzioni di strade e parcheggi, oltre al miglioramento di strutture sportive ed edifici scolastici. Questo piano di interventi, avviato e in corso di completamento nel 2025 e 2026, mira a migliorare la qualità degli spazi pubblici e la vivibilità della città.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Innovation hub, così tornano a vivere le Officine De Agostini - Un progetto che vale 50 milioni di euro tra equity, leva finanziaria e conferimento immobili, per realizzare un hub dedicato all’innovazione e un polo multifunzionale nella vecchia sede delle Officine ... ilsole24ore.com

Elettra Officine Grafiche | Florence facebook