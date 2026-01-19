Ex Officine grafiche De Agostini lavori da quasi 6 milioni di euro | che cosa si farà

Ex Officine grafiche De Agostini si prepara a un importante investimento di circa 5.700.000 euro. L’obiettivo è realizzare un progetto di rilievo che contribuirà allo sviluppo e al potenziamento delle strutture. Questo intervento rappresenta un passo significativo per l’azienda, segnando un impegno concreto verso innovazione e crescita nel settore.

