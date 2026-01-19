Ex Officine grafiche De Agostini lavori da quasi 6 milioni di euro | che cosa si farà
Ex Officine grafiche De Agostini si prepara a un importante investimento di circa 5.700.000 euro. L’obiettivo è realizzare un progetto di rilievo che contribuirà allo sviluppo e al potenziamento delle strutture. Questo intervento rappresenta un passo significativo per l’azienda, segnando un impegno concreto verso innovazione e crescita nel settore.
Un progetto da quasi 6 milioni di euro, per la precisione da 5.698.762,90 euro, che dai sei milioni poco si allontana. È questa la sintesi dell'aggiornamento della nuova convenzione urbanistica e progetto di fattibilità tecnico-economica dell'area ex De Agostini a Novara. Un tema noto in città da.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Ex Officine grafiche De Agostini, lavori da quasi 6 milioni di euro: che cosa si faràEx Officine grafiche De Agostini si appresta a realizzare un nuovo progetto dal valore di circa 5.
Leggi anche: Restyling del palaghiaccio. La Giunta: sì al progetto da quasi 5 milioni di euro
Ex Officine grafiche De Agostini, lavori da quasi 6 milioni di euro: che cosa si farà.
Innovation hub, così tornano a vivere le Officine De Agostini - Un progetto che vale 50 milioni di euro tra equity, leva finanziaria e conferimento immobili, per realizzare un hub dedicato all’innovazione e un polo multifunzionale nella vecchia sede delle Officine ... ilsole24ore.com
Elettra Officine Grafiche | Florence - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.