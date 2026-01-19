Ex Milan Brahim Diaz si scusa dopo il rigore | Mi fa male l’anima Ieri ho fallito

Brahim Diaz, ex giocatore del Milan, ha espresso rammarico per l'occasione fallita durante la finale di Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal, dove ha sbagliato un rigore. Con parole sincere, ha commentato il momento difficile, riconoscendo il dolore personale legato a quell'episodio e sottolineando l'importanza di affrontare con rispetto e maturità le sfide sportive.

Finale di Coppa d'Africa tanto discussa quella tra Marocco e Senegal. E ai supplementari è decisivo Pape Gueye, ma al 114' dei tempi regolamentari il Marocco ha avuto di fatto il macht point dopo un rigore concesso molto discusso, tanto è vero che il Senegal ha lasciato il campo. E' Mané a riportare i compagni in campo per disputare gli ultimissimi minuti dei tempi regolamentari. Sul dischetto si presenta l'ex trequartista del Milan Brahim Diaz che spreca con un brutto cucchiaio parato facilmente da Edouard Mendy rimasto immobile. LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA - Milan, i motivi della rottura Redbird-Elliott. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Dopo l'errore dal dischetto in finale di Coppa d'Africa, Brahim Diaz ha commentato il suo gesto, riconoscendo il dolore e la delusione per la sconfitta del Marocco contro il Senegal.

Il Marocco ha presentato ricorso sia alla Caf che alla Fifa riguardo alla finale di Coppa d'Africa contro il Senegal.

