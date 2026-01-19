Le prime metà del 2025 evidenziano per Acciaierie d’Italia spa, ex Ilva, una perdita di 800 milioni di euro. A fronte di una situazione finanziaria complessa, si registra anche un incremento delle spese, in particolare per consulenze. Questi dati riflettono le difficoltà affrontate dall’azienda e il contesto di gestione straordinaria in cui si trova.

Una massa di debiti e di spese ma, soprattutto, una perdita rilevante. È il quadro che emerge dai primi sei mesi del 2025 di Acciaierie d'Italia spa in amministrazione straordinaria affidata alla gestione dei commissari. Lo si legge dalla relazione depositata. Non è un mistero, infatti, che Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva, navighi in cattive acque, altrimenti non si parlerebbe di una società finita quasi due anni fa in amministrazione straordinaria e di un'azione di responsabilità promossa dai commissari verso la precedente gestione di ArcelorMittal con la richiesta di danni per 7 miliardi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, perdita da 800 milioni. Boom di spese per consulenti

