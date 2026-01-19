Ex Casa del custode Spazio per i giovani | Fiducia nel futuro

È stato inaugurato ieri a Formigine un nuovo spazio dedicato ai giovani, situato nell’ex casa del custode vicino a Villa Gandini. Questa struttura polifunzionale intende offrire un luogo di incontro e di attività culturali, promuovendo la partecipazione e la crescita dei ragazzi e delle ragazze del territorio. Un’opportunità per rafforzare il senso di comunità e sostenere il loro sviluppo futuro.

Nasce un nuovo spazio per i giovani formiginesi. È stata infatti inaugurata ieri pomeriggio l’ex casa del custode’, spazio polifunzionale adiacente a Villa Gandini che diventerà un polo culturale per ragazzi e ragazze del territorio. Gestito da Aliante Cooperativa Sociale in collaborazione con alcune associazioni, enti e parrocchie locali (tra cui Moninga Onlus, la PGS Smile e MOTA) - aggiudicataria dopo un percorso di coprogettazione svolto dall’Ente Locale -, le attività che si svolgeranno nel rinnovato edificio sono tuttora in divenire: soltanto dopo un processo decisionale da svolgersi in coesione con gli stessi adolescenti che abitano Formigine verranno decise e coordinate; si parla già di laboratori e iniziative di libera aggregazione rivolte a varie fasce d’età: dai teenagers e giovani adulti (target principale) agli Under 14, seguiti da una équipe educativa che si occuperà di facilitare le azioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stato inaugurato l’ex casa del custode a Villa Gandini, un nuovo spazio dedicato ai giovani. Costato oltre un milione di euro, si inserisce in un contesto che ospita già la biblioteca comunale, un coworking, una sala prove musicali, il Centro di educazione alla sostenibilità ambientale e un parco giochi molto frequentato. Questo intervento arricchisce l’offerta culturale e ricreativa della zona, favorendo incontri e iniziative per la comunità locale.

