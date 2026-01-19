Eviso c’è l’intesa con produttori di energia fotovoltaica

eVISO, azienda piemontese quotata in Borsa e attiva nei settori dell’energia, del gas e della frutta, ha annunciato la firma di sette nuovi accordi strategici per l’acquisto diretto di energia proveniente da fonti rinnovabili. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la promozione di una transizione energetica più sostenibile e responsabile.

UN PASSO decisivo verso la transizione energetica è stato compiuto da eVISO, l’azienda piemontese quotata in Borsa e attiva nei settori dell’energia, del gas e della frutta, che ha annunciato la firma di sette nuovi accordi strategici per l’acquisto diretto di energia da fonti rinnovabili. L’operazione coinvolge produttori locali di energia fotovoltaica e riguarda nove impianti attualmente in fase di costruzione, per una potenza complessiva di 21 megawatt. Un’iniezione di energia pulita che, una volta a regime, fornirà a eVISO 25,2 gigawattora annui. L’impatto di questa mossa è significativo e misurabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Energia fotovoltaica: versatilità e innovazione con lo storage

L’energia fotovoltaica si distingue per la sua versatilità e capacità di innovazione, soprattutto grazie all’integrazione dello storage. Questa tecnologia consente di massimizzare l’efficienza e l’autonomia delle fonti rinnovabili, rendendo il fotovoltaico una soluzione sempre più affidabile e sostenibile per la produzione di energia pulita.

L'energia fotovoltaica si distingue per la sua versatilità e innovazione, offrendo soluzioni che vanno dalla produzione di energia anche in condizioni di cielo coperto alla possibilità di integrazione con sistemi di storage. Questa tecnologia permette di alimentare singole abitazioni, di essere collegata alla rete o di garantire continuità energetica attraverso batterie, rappresentando un passo avanti verso un futuro sostenibile.

