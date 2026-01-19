Evento di beneficenza | Slotcar & simulatori per Pperazione Fratellino

Il Distretto del Cuoio organizza un evento di beneficenza presso la Sala Parrocchiale di San Miniato Basso, sabato 14 e domenica 15 febbraio. Verranno allestite una maxi-pista Slot Car a 8 corsie e due simulatori di guida, offrendo un’occasione di divertimento e solidarietà per tutte le età. Partecipando, si contribuisce a sostenere l’iniziativa Pperazione Fratellino, un gesto di supporto e vicinanza.

Il Distretto del Cuoio si prepara a un weekend di adrenalina pura e solidarietà. Sabato 14 e domenica 15 febbraio, i locali della Sala Parrocchiale di San Miniato Basso ospiteranno un evento imperdibile per tutte le età: una maxi-pista Slot Car a 8 corsie affiancata da due simulatori di guida professionali. L'iniziativa sostiene Operazione Fratellino, il progetto della Fondazione Magnificat E.T.S. dedicato alle cure e all'assistenza dei bambini fragili. Si corre senza attese, la particolarità dell'evento risiede nella sua formula dinamica: non un torneo a punti, ma una successione di gare a rotazione della durata di 10-15 minuti.

