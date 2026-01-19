Evasione dagli arresti domiciliari uomo arrestato dalla Polizia fuori dalla propria casa

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia fuori dalla propria abitazione mentre tentava di evadere dagli arresti domiciliari. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità e alla violenza urbana condotte dalla Questura di Ravenna, impegnata nel garantire la sicurezza sul territorio provinciale. La repressione di comportamenti illeciti rappresenta una priorità costante per le forze dell’ordine locali.

Il contrasto ai fenomeni di illegalità e violenza urbana da parte della Questura di Ravenna in ambito provinciale prosegue senza sosta. Nel corso del fine settimana a Faenza, con il concorso degli equipaggi del reparto Prevenzione crimine Emilia Romagna, in supporto alle unità territoriali del locale Commissariato di Ps, sono stati effettuati numerosi controlli in aree verdi, stazioni, esercizi pubblici, abituale ritrovo di soggetti pregiudicati. Nel circondario faentino, sono state identificate una sessantina di persone e oltre 30 veicoli controllati in varie zone della città e del forese. Le accurate verifiche alle persone sottoposte a misure hanno consentito agli agenti del Commissariato manfredo di procedere all’arresto di un cittadino italiano, di 54 anni, evaso dagli arresti domiciliari, prontamente rintracciato fuori dalla propria abitazione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Evade dagli arresti domiciliari, parte la caccia all'uomo: rintracciato e arrestato dalla polizia

