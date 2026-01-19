eurosport via da sky come guardare gli australian open e tutti i tornei di tennis

Da quest'anno, Eurosport non è più disponibile su Sky, modificando le modalità di visione degli Australian Open e degli altri tornei di tennis. Gli appassionati devono ora trovare alternative per seguire le partite di giocatori come Jannik Sinner e Jasmine Paolini, garantendo comunque l'accesso alle competizioni più importanti del circuito. In questa guida, analizzeremo le opzioni disponibili per continuare a seguire il tennis in modo semplice e senza interruzioni.

Per gli appassionati di tennis, seguire le partite di Jannik Sinner e Jasmine Paolini ora diventerà più complesso. È infatti avvenuto il divorzio tra Sky e Warner Bros Discovery che ha portato alla scomparsa dei canali Eurosport 1 e 2 dal satellitare. Una separazione che frantuma la geografia del grande tennis, costringendo i tifosi ad avere almeno due app e diversi abbonamenti da sottoscrivere. Come vedersi gli Australian Open. Dal 1° luglio 2025, Eurosport non è più visibile su Sky. Una situazione che colpisce in prima persona gli amanti del tennis, visto che il canale è la casa di due Slam su quattro, ovvero Australian Open (che è iniziato il 12 gennaio) e Roland Garros. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Tennis Australian Open 2026, Warner Bros. Discovery trasmette tutto con Eurosport e HBO Max

L’Australian Open 2026, prima tappa del Grande Slam, viene trasmesso da Warner Bros. Discovery tramite Eurosport e HBO Max. L’evento offre i principali match su Eurosport 1, le partite italiane su Eurosport 2 e, per la prima volta, una copertura integrale disponibile anche su HBO Max e discovery+.

Dove vedere Australian Open 2026: streaming gratis e diretta TV Supertennis, Eurosport, DAZN o Sky Sport?

Scopri dove seguire gli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio a Melbourne. La competizione, giunta alla sua 114ª edizione, si svolge sui campi in cemento outdoor del Melbourne Park. Potrai seguire il torneo in diretta TV su Supertennis, Eurosport, DAZN o Sky Sport, oppure optare per lo streaming gratuito su alcune piattaforme. Ecco tutte le opzioni per seguire il primo Slam stagionale.

